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В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до осени

фото ЗакС политика В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до осени

Петербургское правительство продлило действие постановления №121, в котором прописаны правила противоэпидемической безопасности. Как сообщается на сайте Смольного, действующие ограничения будут оставаться в силе как минимум до 31 августа.

От госучреждений требуют отчета о коллективной иммунизации сотрудников. Для этого к 1 сентября как минимум 80% должны представить документы о вакцинации первым компонентом препарата или перенесенном коронавирусе, а к 1 октября - документы о завершении цикла вакцинации или перенесенной инфекции. 

В новой редакции постановления обращает на себя внимание послабление: теперь бракосочетания могут посещать более 40 человек одновременно.

Отметим, что в мае, после более чем двухлетнего обязательного ношения медицинских масок эту норму перевели в разряд рекомендаций.


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