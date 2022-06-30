В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до осени

Петербургское правительство продлило действие постановления №121, в котором прописаны правила противоэпидемической безопасности. Как сообщается на сайте Смольного, действующие ограничения будут оставаться в силе как минимум до 31 августа.

От госучреждений требуют отчета о коллективной иммунизации сотрудников. Для этого к 1 сентября как минимум 80% должны представить документы о вакцинации первым компонентом препарата или перенесенном коронавирусе, а к 1 октября - документы о завершении цикла вакцинации или перенесенной инфекции.

В новой редакции постановления обращает на себя внимание послабление: теперь бракосочетания могут посещать более 40 человек одновременно.

Отметим, что в мае, после более чем двухлетнего обязательного ношения медицинских масок эту норму перевели в разряд рекомендаций.