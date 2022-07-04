В Петербурге сняли запрет на посещение пациентов в больницах

Региональное управление Роспотребнадзора по Петербургу разрешило допуск посетителей в городские медицинские учреждения, информирует пресс-служба ведомства. Запрет сохранялся на протяжении последних 2,5 лет.

Ограничение на посещение пациентов больниц было введено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь же главный санврач Северной столицы Наталья Башкетова упразднила его, подписал соответствующее постановление.

"Приостановить с 4 июля 2022 года запрет на допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа", – указывается в документе.

Медучреждениям предписано обеспечить дополнительные профилактические меры по предупреждению распространения COVID-19.

Напомним также, ранее в понедельник, 4 июля, Россия отменила все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы.