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Новости 10:18

С 15 июля Россия снимает все ковидные ограничения на пересечение границы

фото ЗакС политика С 15 июля Россия снимает все ковидные ограничения на пересечение границы

Начиная с 15 июля Россия отменяет ограничения на пересечение границы, которые были установлены ввиду пандемии коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Речь идёт о постановлениях от 16 и 27 марта 2020 года № 635-р и № 763-р.

Решение было принято по итогам последнего заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Не так давно Россия отменила ограничения на въезд иностранцев в страну через воздушные и морские пункты пропуска.

Обозначенные выше постановления с 15 июля признаются утратившими легитимную силу.


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