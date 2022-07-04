С 15 июля Россия снимает все ковидные ограничения на пересечение границы

Начиная с 15 июля Россия отменяет ограничения на пересечение границы, которые были установлены ввиду пандемии коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Речь идёт о постановлениях от 16 и 27 марта 2020 года № 635-р и № 763-р.

Решение было принято по итогам последнего заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Не так давно Россия отменила ограничения на въезд иностранцев в страну через воздушные и морские пункты пропуска.

Обозначенные выше постановления с 15 июля признаются утратившими легитимную силу.