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"Горэлектротранс" запустит трамваи в Мариуполе

фото ЗакС политика "Горэлектротранс" запустит трамваи в Мариуполе

Петербургские специалисты займутся восстановлением движения электрического транспорта в Мариуполе, рассказал 6 июля "Петербургскому дневнику" директор "Горэлектротранса" Денис Минкин. По его словам, в городе планируется восстановление пилотной трамвайной линии.

"В Мариуполе, несмотря на сложную оперативную обстановку, удалось сохранить подвижной состав. Гораздо больше пострадала энергетическая система. Но главное, что остались сотрудники, опыт которых очень высок. <...> Собираемся запустить пилотную трамвайную линию", — заявил Минкин.

Директор петербургского предприятия сообщил о планах помогать Мариуполю "запчастями и "железом". Он уточнил, что до конца июля специалисты должны завершить ревизию местной инфраструктуры и завершить прорисовку маршрута. "Думаю, что за лето все проектные решения уже будут готовы", — резюмировал он.

Ранее губернатор Александр Беглов приехал в оздоровительный комплекс, где отдыхали дети из Мариуполя, с рассказом о том, как Петербург восстанавливает их город.


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