Беглов рассказал мариупольским детям о необходимости восстанавливать их город

Губернатор Александр Беглов посетил с визитом ДОК "Дружных" в поселке Молодежное, где сейчас отдыхают около 400 детей из Мариуполя, сообщила 2 июля пресс-служба градоначальника.

Глава города выступил на торжественной линейке перед собравшимися детьми. В своей речи он поведал им, что Россия — "огромная и многонациональная" страна, при этом округлив количество проживающих в ней граждан до 150 миллионов человек (согласно предварительным данным переписи населения, в России насчитывается 147 миллионов жителей). "Наша страна — огромная и многонациональная, — заявил слушателям Беглов. — В России живут 150 миллионов человек. У нас говорят на более чем 100 языках. Но все мы живем дружно и уважаем друг друга. Мы все едины, мы все россияне".

Также Беглов проинформировал отдыхающих о том, что Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве, и перешел к рассказу о необходимости восстановления их города.

"Всем нам нужно восстанавливать Мариуполь, — сообщил губернатор детям. — Мы в этом уже помогаем. По Мариуполю уже ходят петербургские автобусы. К 1 сентября Петербург поможет отремонтировать три школы и три детских сада, взрослую и детскую поликлиники". Также Беглов перечислил другие объекты Мариуполя, в восстановлении которых Петербург планирует поучаствовать.

Согласно сообщению пресс-службы губернатора, дети поблагодарили Беглова за приглашение на "Алые паруса". Ранее в Telegram-канале был опубликован ролик, в котором участники праздника из Мариуполя признались, что "звук от фейерверков многих напугал", напомнив о недавних событиях в городе.

Школьники из Мариуполя прибыли в ДОК "Дружных" 23 июня. Ожидается, что всего за лето в оздоровительном комплексе отдохнут 1 600 донбасских детей.