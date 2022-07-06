Суд арестовал счета экс-полицейского в рамках уголовного дела о фейках про армию

Суд в Москве наложил арест на банковские счета отставного майора полиции Олега Кашинцева, которого обвиняют в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Об удовлетворенном таким образом ходатайстве СК он сам сообщил проекту "ОВД-Инфо"*.

Силовики запросили обеспечительную меру в виде ареста 5 млн рублей, поскольку одно из наказаний по статье может достигать этой суммы. Сам Кашинцев, которого преследуют с марта, находится за пределами России в статусе заочно арестованного.

До начала военной спецоперации на Украине бывший полицейский устроил акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального, за которую был оштрафован.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов