Володин предложил эмигрантам вернуться в Россию ради участия в спецоперации

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на завершающем пленарном заседании весенней сессии выразил точку зрения, что патриот не покидает свою страну в трудный для нее период, передает 6 июля парламентская пресс-служба. Уехавшим за рубеж он предложил вернуться, чтобы сражаться в спецоперации за Россию.

"Тот, кто любит свою страну, не уезжает, в сложное время не оставляет ее один на один с вызовами. Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Неспособным пойти на фронт спикер предложил "работать на победу в тылу".

В своей речи спикер обратился к примеру Великой Отечественной войны, когда, по его словам, на фронт просились даже осужденные по политическим статьям узники лагерей. "Кто‑то в "шарашках" ковал победу, совершал открытия и укреплял обороноспособность страны, — продолжил он, — но никто не хотел ей зла, не бросал ее в это время".

"Также Вячеслав Володин заметил, что такой свободный разговор, как сейчас, возможен только в России, что свидетельствует о развитой демократии: "Все остальные абсолютно демократию эту перечеркнули и воспринимают по‑другому"", — сообщила парламентская пресс-служба.

Ранее Володин обвинил США в распространении COVID-19 по планете.