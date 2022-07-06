ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:50

Володин обвинил США в распространении коронавируса

фото ЗакС политика Володин обвинил США в распространении коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что США должны "понести ответственность" за пандемию коронавируса. Пост с обвинением Вашингтона был выпущен в свет утром 6 июля.

"Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность", — выразил мнение председатель нижней палаты парламента. Он также потребовал прекратить военные разработки США, якобы ведущиеся "по всему миру", и рассекретить информацию о них. "Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки", — выразил пожелание политик.

На обвинения США в причастности к пандемии Володина натолкнули слова профессора экономики Джеффри Сакса, возглавлявшего комиссию научного журнала Lancet по изучению COVID-19. Последний в интервью изданию Teheran Times выразил убежденность в том, что коронавирус был разработан в американских лабораториях.

"Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии", — отреагировал на заявление ученого спикер Госдумы.

Володин регулярно высказывается в своем Telegram-канале о событиях как внутри России, так и за ее пределами. Так, в середине июня он высказался в пользу сохранения смертной казни в Донецкой народной республике, а спустя две недели заявил, что у границ НАТО "будет больше России" в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама