В МИД отрицают возможность введения выездных виз для россиян

Введение выездных виз для сограждан или же расширение ограничений на выезд из России не планируется, заявил 6 июля замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется", — приводит РИА "Новости" слова Зайцева, сказанные на брифинге.

Чиновник уточнил, что право на выезд закреплено в Конституции России. В то же время оно может быть ограничено для определенных категорий граждан, включая подозреваемых или обвиняемых в совершении правонарушений, а также в ряде иных случаев.

Ранее стало известно о снятии Россией всех ограничений по коронавирусу при пересечении границы.