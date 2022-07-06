Норвегия пропустила грузы для российских шахтеров на Шпицбергене

В Норвегии частично разрешился конфликт с транзитом двух российских контейнеров на Шпицберген, в котором ранее было отказано ФГУП "Арктикуголь". Об этом пишет "Коммерсант", ссылающийся на местный телеканал NRK TV.

"Из-за санкций они (контейнеры - прим. ЗАКС.Ру) не могли прибыть на судне с российской регистрацией. Норвежский перевозчик доставил его в Тромсё", - пояснила телеканалу пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер Лунде.

Ранее свое возмущение из-за отказа пропускать продовольствие для шахтеров выразил сенатор Константин Косачев, обвинивший скандинавскую сторону в аморальности и нарушении Парижского договора от 1920 года.