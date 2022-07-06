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Госдума приняла законопроект о спецмерах в экономике

фото ЗакС политика Госдума приняла законопроект о спецмерах в экономике

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении законопроект правительства о возможности введения спецмер в экономике во время проведения контртеррористических и иных операций за пределами России, сообщила 6 июля парламентская пресс-служба.

Согласно пояснительной записке к проекту, во время спецоперации на территории Украины "возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами". При введении спецмер кабмин сможет расконсервировать мобилизационные мощности и  объекты и разбронировать материальные ценности госрезерва. Также правительство получит право регулировать трудовые отношения на предприятиях, в том числе устанавливая порядок привлечения сотрудников к сверхурочной работе и работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а заодно регулируя предоставление ежегодных отпусков.

Законопроект запрещает предприятиям вне зависимости от форм собственности отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если те касаются проведения операции за рубежом.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 1 июля. Первое чтение он преодолел накануне днем.


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