Госдума приняла законопроект о спецмерах в экономике

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении законопроект правительства о возможности введения спецмер в экономике во время проведения контртеррористических и иных операций за пределами России, сообщила 6 июля парламентская пресс-служба.

Согласно пояснительной записке к проекту, во время спецоперации на территории Украины "возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами". При введении спецмер кабмин сможет расконсервировать мобилизационные мощности и объекты и разбронировать материальные ценности госрезерва. Также правительство получит право регулировать трудовые отношения на предприятиях, в том числе устанавливая порядок привлечения сотрудников к сверхурочной работе и работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а заодно регулируя предоставление ежегодных отпусков.

Законопроект запрещает предприятиям вне зависимости от форм собственности отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если те касаются проведения операции за рубежом.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 1 июля. Первое чтение он преодолел накануне днем.