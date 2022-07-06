Госдума приравняла к госизмене переход в вооруженном конфликте на сторону противника

Государственная дума в третьем, итоговом чтении приняла законопроект, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в вооруженном конфликте, одной из сторон которого выступает Россия, рассказала 6 июля пресс-служба ГД.

Документ вносит изменения в статью 275 УК РФ, относя к госизмене переход на сторону противника и участие в боевых действиях против России в составе вооруженных сил иностранного государства, международной либо же зарубежной организации. За подобный поступок будет грозить от 12 до 20 лет заключения со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Помимо прочего, сбор, хранение и передача противнику данных о российской армии будет квалифицироваться как шпионаж, наказание за это составит от 10 до 20 лет лишения свободы. Законопроект вводит уголовную ответственность за конфиденциальные контакты с иностранцами либо представителями иностранных и зарубежных организаций "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". Подобное деяние будет караться лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности России предполагают наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или же лишение свободы сроком от двух до четырех лет. В случае, если призывы распространялись через СМИ или интернет, максимальный срок заключения увеличивается до пяти лет.

Кроме того, Госдума ввела ответственность за выезд из страны лиц, допущенных к гостайне — за пересечение границы их будут ждать штрафы до полумиллиона рублей либо же заключение сроком до трех лет. Пересылка запрещенной информации за рубеж позволит приговорить отправителя к сроку до четырех лет за решеткой, если только следствие не усмотрит в этом признаков госизмены и шпионажа.

Наконец, до трех лет заключения установили депутаты должностным лицам и индивидуальным предпринимателям за повторное нарушение в работе с оборудованием, обеспечивающим безопасную работу интернета.

Сегодня же Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении спецмер в экономике.