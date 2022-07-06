В комблаге заявили об увеличении площади "луговых" газонов по просьбам горожан

Комитет по благоустройству увеличил площадь "луговых" газонов после прошлогодних обращений активистов, передает 6 июля телеканал "Санкт-Петербург". Их размеры увеличились там, где от редких покосов не пострадает общая эстетика пространства.

"Луговыми" называются газоны, которые подстригаются один раз за сезон. В их пользу выступают активисты, убежденные в том, что частые покосы негативно сказываются на состоянии почвы и вредят траве и живности, которая в ней водится. Что касается обычных газонов, то их стригут приблизительно раз в месяц, при этом трава в промежутках успевает вырасти до 20 сантиметров.

"В прошлом году 880 гектаров увеличили по просьбам жителей в полтора раза. Теперь — 1,2 тысячи гектаров лугового. Перевели обыкновенный в луговой", — рассказала телеканалу главный специалист отдела содержания территорий зеленых насаждений комитета по благоустройству Светлана Езерская.

Об уходе за "луговыми" газонами в Муринском парке рассказала главный инженер Калининского садово-паркового хозяйства Наталия Цветкова. По ее словам, косьба в мае-июне здесь не проводилась. "Сейчас покосим, и больше не будем", — пообещала она.

В прошлом году горожане жаловались на покосы травы в условиях аномальной жары и просили прекратить работы. Среди прочих в защиту газонов выступил и депутат ЗакСа Борис Вишневский, направивший в комблаг обращение с просьбой поменять регламент по выкашиванию травы в городе.

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