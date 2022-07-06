На Дворцовой площади задержали активиста с плакатом цветов украинского флага

Петербургские полицейские задержали активиста Дмитрия Мартыничева, который встал на Дворцовой площади с плакатом желто-синего цвета и с пацифистской надписью. Об этом сообщил Telegram-канал движения "Мирное сопротивление имени Елены Григорьевой".

По сведениям издания RusNews, активиста продолжительное время держали в полицейском автомобиле и в конечном счете доставили в отдел полиции №78.

В конце прошлого года Мартыничев протестовал против пыток в пенитенциарных учреждениях, что обернулось для него штрафом.