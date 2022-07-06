ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:13

На Дворцовой площади задержали активиста с плакатом цветов украинского флага

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали активиста с плакатом цветов украинского флага

Петербургские полицейские задержали активиста Дмитрия Мартыничева, который встал на Дворцовой площади с плакатом желто-синего цвета и с пацифистской надписью. Об этом сообщил Telegram-канал движения "Мирное сопротивление имени Елены Григорьевой".

По сведениям издания RusNews, активиста продолжительное время держали в полицейском автомобиле и в конечном счете доставили в отдел полиции №78.

В конце прошлого года Мартыничев протестовал против пыток в пенитенциарных учреждениях, что обернулось для него штрафом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама