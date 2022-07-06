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Больше половины ноутбуков поставляются в Россию без предустановленной операционной системы

фото ЗакС политика Больше половины ноутбуков поставляются в Россию без предустановленной операционной системы

К настоящему моменту приблизительно 60 % ноутбуков ввозятся в Россию без операционной системы Windows или macOS, сообщил 6 июля "Коммерсантъ". При этом доля таких устройств стабильно растет: так, весной их было 40 %, а  в начале года — меньше четверти.

Как предположила в беседе с изданием директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова, к осени доля устройств без ОС может достигнуть 80-90 % от общего числа.

Собеседники "Коммерсанта" полагают, что решение поставлять ноутбуки без ОС может быть связано с желанием дистрибьюторов ограничить рост цен. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов уточнил, что разница в цене устройств с предустановленной операционной системой и без нее может составлять 10 %. "Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80 % случаев устанавливается взломанный софт", — заявил он.

Между тем, в Минцифры сообщили "Коммерсанту" о проработке обязательной предустановки российских ОС на "пустые" ноутбуки. В частности, речь идет о Astra Linux и ОС "Альт", однако в министерстве не стали раскрывать возможные условия их установки.

В конце июня Microsoft заявила о планах постепенно уйти с российского рынка.


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