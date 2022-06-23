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Новости 17:46

Microsoft намерена постепенно сократить свой бизнес в России до нуля

фото ЗакС политика Microsoft намерена постепенно сократить свой бизнес в России до нуля

Американская компания Microsoft продолжит сокращать свой бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется, сообщило 23 июня РИА "Новости" со ссылкой на президента корпорации Брэда Смита.

"Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего", — цитирует агентство заявление Смита.

Сегодня же стало известно о планах американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc постепенно покинуть рынок в России и Белоруссии. Компания при этом намерена поддерживать связь с партнерами и клиентами для того, чтобы решать возникающие финансовые вопросы, включая возврат средств за предоплаченные услуги и оборудование. Также в Cisco пообещали оказать поддержку своим российским и белорусским сотрудникам в течение переходного периода.

Cisco приостановила предоставление услуг в России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине. В том же месяце Microsoft объявила о приостановке продаж и предоставления услуг в России. На прошлой неделе отечественные пользователи столкнулись с невозможностью скачать Windows 10 и 11 с официального сайта компании.

Фото: pixabay


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