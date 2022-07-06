За неделю в России сильнее всего подорожали вермишель и маргарин

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 25 июня по 1 июля. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,23%. Это первый случай выявленной инфляции за последние полтора месяца, и Росстат объясняет изменившуюся динамику скачком тарифов ЖКХ, произошедшим за отчетный период. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 11,77%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на 1%. Наибольший рост в розничной цене показали вермишель (+0,56%), маргарин (+0,47%), соль (+0,38%), печенье (+0,19%), фруктовые консервы для детского питания (+0,17%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю капуста (-13,82%), картофель (-7,03%), свекла (-6,34%), помидоры (-5,62%), лук (-3,65%), бананы (-3,38%), морковь (-3%), сахар (-2,23%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пеленки для младенцев (+0,67%), шампунь (+0,47%), туалетное мыло и спички (+0,41%), зубные щетки (+0,39%), зубная паста (+0,37%).

В свою очередь, Минэкономразвития посчитало инфляцию в годовом выражении, и она составила 16,19% (продовольственная - 17,82%).