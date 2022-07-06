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В Москве по "делу трех генералов" арестовали судебного пристава из Петербурга

фото ЗакС политика В Москве по "делу трех генералов" арестовали судебного пристава из Петербурга

Суд в Москве постановил заключить под стражу Елену Копьеву, возглавляющую один из отделов Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Петербурга. Как передает ТАСС, заседание в рамках дела о мошенничестве сделали закрытым от посетителей, сославшись на необходимость обеспечить тайну следствия и безопасность свидетелей.

Копьева проходит по делу трех генералов МВД, по которому ранее задержали бывшего начальника ГУ МВД по Петербургу и области Сергея Умнова, главу ГИБДД по Петербургу и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и бывшего главного тыловика петербургского главка полиции Ивана Абакумова. По версии следствия, они злоупотребляли служебным положением и склоняли бизнесменов к пожертвованиям в "Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти", деньгами из которого распоряжались по своему усмотрению.

Ранее СК ходатайствовал об аресте всех троих генералов, о чем писала "Фонтанка".


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