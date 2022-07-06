Агапитова посетила ПНИ №4 и не нашла объявлений о способах связи с собой

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила Психоневрологический интернат №4, расположенный в Пушкине. В отличие от ее визита в психбольницу №6 на прошлой неделе, бытовые условия обитателей ПНИ практически не вызвали у нее нареканий. С серьезными жалобами подопечных ей тоже столкнуться не пришлось. Правозащитница, в частности, обратила внимание на современный ремонт, и узнала от клиентов учреждения, что персонал здесь заботливый и доброжелательный.

"Я хочу, чтобы мы совместными усилиями нашли способы улучшить систему помощи гражданам с психоневрологическими проблемами таким образом, чтобы у них были альтернативы интернату с учетом индивидуальных особенностей", - приводится комментарий Агапитовой на ее сайте.

Среди недочетов она отметила, что не все коляски для подопечных подобраны с учетом их индивидуальных особенностей. В решении этой проблемы Агапитова пообещала помочь. Кроме того, омбудсмен с сожалением отметила, что на территории интерната не оказалось ни одного объявления с информацией о том, как к ней можно обратиться. По ее словам, у комитета по социальной политике ранее специально просили через расклейку таких объявлений содействовать обратной связи.

фото: ombudsman.spb.ru