ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:12

Агапитова посетила ПНИ №4 и не нашла объявлений о способах связи с собой

фото ЗакС политика Агапитова посетила ПНИ №4 и не нашла объявлений о способах связи с собой

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила Психоневрологический интернат №4, расположенный в Пушкине. В отличие от ее визита в психбольницу №6 на прошлой неделе, бытовые условия обитателей ПНИ практически не вызвали у нее нареканий. С серьезными жалобами подопечных ей тоже столкнуться не пришлось. Правозащитница, в частности, обратила внимание на современный ремонт, и узнала от клиентов учреждения, что персонал здесь заботливый и доброжелательный.

"Я хочу, чтобы мы совместными усилиями нашли способы улучшить систему помощи гражданам с психоневрологическими проблемами таким образом, чтобы у них были альтернативы интернату с учетом индивидуальных особенностей", - приводится комментарий Агапитовой на ее сайте.

Среди недочетов она отметила, что не все коляски для подопечных подобраны с учетом их индивидуальных особенностей. В решении этой проблемы Агапитова пообещала помочь. Кроме того, омбудсмен с сожалением отметила, что на территории интерната не оказалось ни одного объявления с информацией о том, как к ней можно обратиться. По ее словам, у комитета по социальной политике ранее специально просили через расклейку таких объявлений содействовать обратной связи.

фото: ombudsman.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама