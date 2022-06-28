Агапитова встретилась с арестованной художницей Скочиленко в психиатрической больнице

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила психиатрическую больницу №6, где поговорила с художницей Александрой Скочиленко, арестованной по делу о фейках про армию. Как сообщается на сайте омбудсмена, условия содержания в больнице настолько дискомфортные, что СИЗО представляется Скочиленко более приятным местом. Агапитова согласилась с критикой медучреждения и обратила особое внимание на прогулочные дворики.

"Когда на улице жарко, там невозможно находиться и человек фактически лишается права на прогулку. Когда мы сегодня туда заходили – еще не было 10 утра и там уже было душно. Не удивляюсь, что к вечеру люди просто отказываются туда идти", - отметила правозащитница.

Уполномоченная по правам человека намерена через чиновников Смольного добиваться реконструкции дворов больницы. В отчете о ее поездке говорится, что Скочиленко по-прежнему жалуется на шумы в сердце, однако причин для экстренного обследования врачи не видят. При этом необходимая арестантке безглютеновая диета соблюдается.

Тем временем, в Telegram-канале группы поддержки Скочиленко со ссылкой на представителей больницы сообщают, что ее уже вернули в следственный изолятор №5 на Арсенальной улице.

Напомним, что Александру Скочиленко задержали и арестовали в апреле после того, как она расклеила в продуктовом магазине ценники со сведениями о военной спецоперации на Украине, которые силовики считают заведомо ложными. В начале месяца петербурженку отправили на психиатрическую экспертизу.