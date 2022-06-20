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Новости 10:35

В стенах психбольницы Скочиленко столкнулась с новыми проблемами с питанием и отсутствием прогулок

фото ЗакС политика В стенах психбольницы Скочиленко столкнулась с новыми проблемами с питанием и отсутствием прогулок

Петербургской художнице Александре Скочиленко, обвиняемой по делу о "фейках" о российской армии (ч.2 ст.207.3 УК РФ), предоставляют неполноценное питание. При диагнозе целиакия ей необходима комплексная безглютеновая диета, сообщила в Telegram-канале в поддержку Скочиленко её адвокат Яна Неповиннова.

Фигурантка уголовного дела находится в психиатрической больнице № 6 в ожидании экспертизы. Неповиннова рассказала, что в психбольнице врачи путают заболевание Скочиленко с непереносимостью лактозы: ей приносят различные каши и не дают молочных продуктов. 

"Саша пожаловалась на то, что до сих пор испытывает сильные боли в сердце и животе, но на её жалобы врачи никак не реагируют и не проводят нормальных исследований в связи с отсутствием, по словам сотрудников, в штате кардиолога, гастроэнтеролога и гинеколога", — поделилась Неповиннова.

Также девушка жалуется на отсутствие прогулок на свежем воздухе и постоянную духоту в камере, где её содержат.

Ранее Скочиленко подала на имя главного врача больницы запрос на проведение токсикологического исследования и последующей выдачи результатов анализов ей и её адвокату. В обоих прошениях ей в итоге отказали, добавила Неповиннова.

Напомним, Скочиленко была задержана по подозрению в замене ценников в магазине листочками с пацифистскими надписями, в апреле в её отношении возбудили уголовное дело по статье о распространении "фейков" об армии. В середине апреля суд отправил ее в СИЗО, конце мая – оставил под стражей до 1 июля. 


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