ЗакС Ленобласти не разрешил губернатору избираться на более чем два срока подряд

В Уставе Ленинградской области будет сохранено ограничение, согласно которому одно и то же лицо не имеет права становиться губернатором региона более двух сроков подряд. Соответствующее решение приняло областное Законодательное собрание.

Во время пленарного заседания ЗакСа региональный глава Александр Дрозденко назвал подобное отношение к губернаторским срокам "бережным".

"Вы знаете, что была моя инициатива не вносить вопрос о снятии ограничений по сроку нахождения губернатора на должности. Считаю, что на сегодняшний момент это абсолютно правильно, и даже на эту тему не хочу дискутировать. Хочу сказать спасибо коллегам, которые это решение поддержали, по крайней мере никто не настаивал на включении в устав этих изменений", – заявил Дрозденко, выступая перед депутатами.

В итоге парламент региона утвердил коррективы в Устав, которые приводят его в соответствие с федеральным законодательством. За принятие поправок выступили 39 депутатов, против — 6.

Отметим, что в свою очередь Заксобрание Петербурга разрешило губернаторам избираться на более чем два срока подряд.