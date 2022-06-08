За изменение Устава Петербурга проголосовали ЕР, ЛДПР и депутат Новиков

На сайте Законодательного собрания 8 июня появились данные поименного голосования по поправкам в Устав Петербурга, которое состоялось накануне.

Предложения по изменениям в Основной закон города внесли сначала Смольный, затем парламентский комитет по законодательству. Большинство из них приводят Устав в соответствие федеральному закону о публичной власти Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.

В частности, по законопроекту Смольного, губернатор получил право избираться более двух сроков подряд и возможность снимать глав муниципалитетов и местных администраций. Помимо этого, главе города разрешили менять сферу деятельности своих заместителей. То есть после того как ЗакС согласовал претендента на должность вице-губернатора, к примеру, по культуре, градоначальник сможет поручить ему другую работу.

За эти поправки проголосовала вся фракция ЛДПР и почти все представители "Единой России". Из единороссов не голосовал только председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов. Представители других фракций высказались против, воздержались или не участвовали в голосовании. Исключение составил только депутат "Справедливой России – За правду" Александр Новиков, поддержавший законопроект.

Большинство поправок комитета по законодательству также приводят Устав в соответствие закону Клишаса-Крашенинникова. Кроме того, предложено лишить депутатов ЗакСа права совещательного голоса на заседаниях правительства Петербурга.

За эту инициативу не стал голосовать ни один депутат из оппозиционных фракций, включая Новикова, который выступил против. У единороссов в голосовании не участвовали Алексей Далматов и Анастасия Мельникова. Остальные представители ЕР, как и все депутаты от ЛДПР, были за.

Отметим, что обе инициативы пока приняты только за основу. Для утверждения изменений в Устав необходимы голоса как минимум двух третей членов парламента. За проект Смольного в первом чтении проголосовали 33 депутата, за проект комитета — 31. Для окончательного принятия документов понадобится больше голосов парламентариев.