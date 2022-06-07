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Новости 14:29

ЗакС разрешил Беглову снимать глав муниципалитетов и избираться неограниченное число раз

фото ЗакС политика ЗакС разрешил Беглову снимать глав муниципалитетов и избираться неограниченное число раз

Законодательное собрание Петербурга 7 июня утвердило новые поправки в Устав, касающиеся должности главы города. Предложения внес губернатор Александр Беглов. Они были подготовлены после принятия федерального закона о публичной власти Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.

В частности, из текста Устава убрали положение, которым губернатору запрещалось избираться более двух сроков подряд.

Кроме того, градоначальник получит право отрешать от должности глав муниципалитетов и местных администраций.

— Это не произвол. Это очень точечные полномочия и очень избранные ситуации, — объяснил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

Отправить муниципальное руководство в отставку губернатор сможет в случае, если глава за месяц не исправит причину, по которой ему объявили выговор или сделали предупреждение.

Кроме того, глава города получит право менять сферу деятельности вице-губернатора и неоднократно вносить кандидатуры своих будущих заместителей на согласование в ЗакС. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заметил, что эти нормы придумал Смольный, федеральным законом о публичной власти они не предусмотрены.

— Возмущению моему нет предела, — продолжил критику законопроекта Михаил Амосов ("Справедливая Россия — За правду"), один из авторов классической редакции Устава.

Он сказал, что документ готовился при участии всех фракций, а депутаты всегда подходили очень деликатно к вопросам обсуждения Устава.

— Почему от этого нужно сейчас отходить — совершенно непонятно. Когда, Константин Эдуардович, вы вносите изменение Устава в пожарном порядке, когда его даже проанализировать невозможно, закрадывается сомнение, что что-то не так. Мы не должны обращаться с Уставом как с публичной девкой, — возмутился Амосов.

За принятие поправок проголосовали 33 депутата, против — девять. Четыре парламентария воздержались.

Сергей Еремеев


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