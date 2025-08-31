Депутат Павлов пробежал свой седьмой по счету мейджор в Сиднее

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов 31 августа принял участие в сиднейском марафоне. В этом году Sydney Marathon вошел в серию самых престижных марафонов мира Abbot World Marathon Majors. Павлов пробежал 42 километра за 3 часа 47 минут.

Из всех 32844 участников марафона петербургский депутат финишировал 9298-м. Среди мужчин он занял 7611-е место. Всего дистанцию преодолели 21299 бегунов. В своей возрастной группе (55-59 лет), в которой насчитывается 1617 человек, он занял 343 место.

Для Павлова марафон в Сиднее стал седьмым "мейджором". До этого он принимал участие в марафонах в Нью-Йорке (2017 год), Берлине и Чикаго (2018 год), Лондоне и Токио (2019 год), а также в Бостоне (2021 год).

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Павлов