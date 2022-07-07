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Новости 11:26

Дудь* не смог оспорить в суде свой статус "иноагента"

фото ЗакС политика Дудь* не смог оспорить в суде свой статус "иноагента"

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* получил от суда в Москве отказ в удовлетворении иска к Минюсту, передает РИА "Новости". Он добивался признания незаконным включения себя в реестр иностранных агентов, которое произошло в середине апреля. Кроме того, в заявлении журналиста указывалось, что ему своевременно не пришло уведомление Минюста, связанное с присвоением нового юридического статуса.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - приводится финальная реплика судьи Светланы Федюниной.

Представители Дудя* на заседании настаивали на том, что статус иноагента дискриминирует его носителя.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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