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Новости 10:35

Юрий Дудь* подал иск к Минюсту

фото ЗакС политика Юрий Дудь* подал иск к Минюсту

Журналист Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, разбирательство будет вестись в Лефортовском суде Москвы. Внимание на это обратили вечером в понедельник "Аргументы и Факты".

Как следует из карточки дела на сайте суда, иск был подан 1 июня. Первая беседа в рамках административного дела намечена на 16 июня, подробности дела не уточняются.

Минюст внес Дудя* в список иноагентов 15 апреля. В конце февраля он призвал российскую элиту повлиять на президента Владимира Путина с тем, чтобы положить конец спецоперации на Украине.

*Юрий Дудь внесен в реестр СМИ-иноагентов


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