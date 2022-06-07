Юрий Дудь* подал иск к Минюсту

Журналист Юрий Дудь* подал иск к Министерству юстиции, разбирательство будет вестись в Лефортовском суде Москвы. Внимание на это обратили вечером в понедельник "Аргументы и Факты".

Как следует из карточки дела на сайте суда, иск был подан 1 июня. Первая беседа в рамках административного дела намечена на 16 июня, подробности дела не уточняются.

Минюст внес Дудя* в список иноагентов 15 апреля. В конце февраля он призвал российскую элиту повлиять на президента Владимира Путина с тем, чтобы положить конец спецоперации на Украине.

*Юрий Дудь внесен в реестр СМИ-иноагентов