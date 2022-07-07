ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:54

Посольство Великобритании в Москве не стало менять адрес на "площадь ЛНР"

фото ЗакС политика Посольство Великобритании в Москве не стало менять адрес на "площадь ЛНР"

Посольство Великобритании в Москве не стало менять адрес своего местонахождения после того, как примыкающую к нему площадь назвали в честь самопровозглашённой Луганской народной республики, пишет РИА "Новости".

В дипломатическом ведомстве сообщили, что считают актуальным только свой старый адрес.

"Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства", — отчитались в дипломатической пресс-службе.

На сайте заявлен следующий адрес: Смоленская набережная, 10.

"Почта России" поспешила заявить, что письма до британских дипломатов не дойдут по старому адресу, делится РИА "Новости".

"Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну. В случае, когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы "Отправитель". Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса", — рассказали о порядке доставки писем в "Почте России".

Напомним, 6 июля в московском департаменте городского имущества сообщили, что посольство получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1. За день до этого столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории, примыкающей к британскому дипведомству, имени ЛНР.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама