Посольство Великобритании в Москве не стало менять адрес на "площадь ЛНР"

Посольство Великобритании в Москве не стало менять адрес своего местонахождения после того, как примыкающую к нему площадь назвали в честь самопровозглашённой Луганской народной республики, пишет РИА "Новости".

В дипломатическом ведомстве сообщили, что считают актуальным только свой старый адрес.

"Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства", — отчитались в дипломатической пресс-службе.

На сайте заявлен следующий адрес: Смоленская набережная, 10.

"Почта России" поспешила заявить, что письма до британских дипломатов не дойдут по старому адресу, делится РИА "Новости".

"Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну. В случае, когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы "Отправитель". Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса", — рассказали о порядке доставки писем в "Почте России".

Напомним, 6 июля в московском департаменте городского имущества сообщили, что посольство получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1. За день до этого столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории, примыкающей к британскому дипведомству, имени ЛНР.