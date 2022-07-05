Собянин подписал постановление о присвоении имени ЛНР площади у посольства Великобритании

Столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому площадь, примыкающая к зданию посольства Великобритании в Москве, получает имя самопровозглашённой Луганской Народной Республики, сообщается в его блоге.

Площадь находится в районе Арбат у Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Изначально с инициативой присвоения имени ЛНР этому участку выступили депутаты Мосгордумы, к которым якобы поступило множество соответствующих обращений москвичей.

Название площади выбирали на портале "Активный гражданин". Кроме территории у посольства Великобритании были также участки рядом с диппредставительствами Литвы и Бельгии, а также Германии.

Ранее, напомним, у посольства США появилась "площадь Донецкой Народной Республики". Примечательно, что позднее с сайта дипведомства исчез его адрес.