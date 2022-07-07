Матвиенко готова рассмотреть вопрос о присоединении ДНР и ЛНР "в любое время"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила на вопрос о возможности присоединения к России территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, на территории которых с 24 февраля проводится военная спецоперация.

"Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - приводит ее речь РИА "Новости".

Представителей ДНР и ЛНР она призвала не торопить с важным решением. Если же референдумы состоятся, то тогда вместе с коллегами Матвиенко готова "в любое время собраться и рассмотреть обращения".

Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о полном "освобождении" ЛНР.