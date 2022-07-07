Финляндия построит забор на границе с Россией

Парламент Финляндии одобрил закон, который позволит возвести на границей с Россией забор общей протяжённостью 1300 км, информирует агентство Reuters.

Таким образом, в случае чрезвычайной ситуации руководство республики получит возможность закрывать границу для беженцев. Финской погранслужбе будет выделено дополнительное финансирование на строительство преграды.

Отметим, что законопроект поддержало большинство членов парламента республики, несмотря на то, что он противоречит положениям Евросоюза, которые касаются предоставления убежища.

Напомним также, что в мае Финляндия отправила заявку на вступление в НАТО.