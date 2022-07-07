Хоккеиста Федотова, заработавшего нервный срыв из-за призыва, выписали из военного госпиталя

Российского хоккеиста Ивана Федотова выписали из военно-морского клинического госпиталя Минобороны в Северодвинске и перевели в роту, информирует "Матч ТВ". В больницу спортсмен попал из-за обострения гастрита, обусловленного нервным срывом, который, в свою очередь, случился с ним после неожиданного призыва.

Серебряного призёра Олимпийских игр по хоккею, обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА 25-летнего Федотова задержали в Петербурге 1 июля: его заподозрили в уклонении от службы в армии. Перед этим он заключил контракт с американским клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".

В военкомат, куда доставили спортсмена, пришлось вызвать скорую помощь. После оформления местонахождение Федотова было временно неизвестным. Позднее его обнаружили в войсковой части в Северодвинске.