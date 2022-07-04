"Фонтанка": Хоккеист Федотов доставлен в Северодвинск, ему присвоено звание рядового

Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов доставлен в Северодвинск Архангельской области, сообщил 4 июля в своем Telegram-канале спортивный журналист Алексей Шевченко.

"Прямо сейчас Иван в учебке ВМФ в Северодвинске. Нельзя сказать, что он прямо в депрессии", — написал он.

В свою очередь "Фонтанка" указала со ссылкой на свои источники, что Федотову уже присвоено звание рядового. Как отмечает издание, в учебном центре он пробудет до сентября, когда будет решаться, где ему служить.

Федотов был задержан 1 июля по подозрению в уклонении от армии. Его доставили в военкомат, откуда его увезли на скорой в больницу. Там он, однако, не задержался — спустя время спортсмена вывезли с территории клиники в неизвестном направлении. Позже появилась информация о том, что хоккеист обратился в суд с жалобой на военкомат.