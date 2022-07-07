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Новости 17:11

Горсуд оставил приговор Резнику без изменений

фото ЗакС политика Горсуд оставил приговор Резнику без изменений

В Санкт-Петербургском городском суде 7 июля состоялось заседание по апелляционной жалобе экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника на обвинительный приговор по статье о хранении наркотиков (ч.1 ст. 228 УК). Суд не стал менять решение предыдущей инстанции. 

Адвокат Резника в суде настаивал на оправдательном приговоре, поскольку во время рассмотрения дела в первой инстанции, по мнению  защиты, были допущены процессуальные нарушения. Кроме того, в жалобе отметили отказ районного суда приобщать к материалам дела статью "Фонтанки", в которой содержались сведения о понятых в деле Резника. Городской суд согласился приобщить лишь распечатки статьи, без видеозаписи, которая упоминается в публикации. 

В последнем слове Резник снова рассказал историю, из-за которой, по его мнению, он подвергся уголовному преследованию. Аналогичную речь он озвучивал во время рассмотрения дела в первой инстанции. Он полагает, что случившиеся - продолжение его противостояния с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Он также рассказал о травле со стороны нескольких городских СМИ. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Резник допустил, что может обжаловать решение Горсуда.

Напомним, Октябрьский районный суд 20 апреля приговорил депутата шестого созыва Законодательного собрания Петербурга Резника к пяти месяцам колонии-поселения. С учётом времени, проведённого под домашним арестом, его освободили в тот же день. Суд признал его виновным в хранении 18,2 грамм запрещённого растительного вещества. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что оба понятых, которые выступали в качестве свидетелей, оказались бывшими сотрудниками МВД. Сам политик вину не признает.  

Из-за уголовного дела Резник не смог принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания в 2021 году. Пока Резник находился под домашним арестом, следователь запретил ему видеться с нотариусом, чтобы подготовить документы для выдвижения. Уже после выборов ему удалось добиться признания действий следователя незаконными. За упущенную возможность переизбраться он отсудил у Следственного комитета 40 тысяч рублей. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Резник Максим Львович

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