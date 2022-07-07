Питание для петербургских школьников снова может подорожать

В Петербурге на антикоррупционную экспертизу отправили проект постановления, которым со следующего года предлагается поднять стоимость питания для школьников.

Документ предполагает, что для учащихся начальных классов завтраки будут стоить по 111 рублей, обеды - по 165,7 рублей, а комплексные обеды - по 276,7 рублей. Контроль за выполнением постановления губернатор Александр Беглов возложил на своего профильного заместителя Ирину Потехину.

Напомним, что учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. В последний раз его стоимость поднимали весной. С апреля и до конца июня стоимость завтрака составляла 87,45 рублей, обеда - 131,17 рублей и комплексного обеда - 218,62 рублей.