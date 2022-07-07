ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:53

Питание для петербургских школьников снова может подорожать

фото ЗакС политика Питание для петербургских школьников снова может подорожать

В Петербурге на антикоррупционную экспертизу отправили проект постановления, которым со следующего года предлагается поднять стоимость питания для школьников.

Документ предполагает, что для учащихся начальных классов завтраки будут стоить по 111 рублей, обеды - по 165,7 рублей, а комплексные обеды - по 276,7 рублей. Контроль за выполнением постановления губернатор Александр Беглов возложил на своего профильного заместителя Ирину Потехину.

Напомним, что учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. В последний раз его стоимость поднимали весной. С апреля и до конца июня стоимость завтрака составляла 87,45 рублей, обеда - 131,17 рублей и комплексного обеда - 218,62 рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама