Шесть петербургских парковок прекратят работу с 1 августа

Начиная с 1 августа в Северной столице перестанут работать шесть автостоянок, уведомили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Закроются одна перехватывающая и пять локальных парковок, которые расположены по следующим адресам: проспект Маршала Жукова, участок 2; Толмачёвская улица, участок 1; Витебский проспект, участок 1; на Переведенской улице, участок 1 в Шушарах; на проспекте Народного Ополчения, участок 134 (напротив дома № 179); на Синопской набережной у дома № 30.

Ранее в комитете по транспорту отчитались об об изъятии нелегальных автобусов и такси, осуществлявших свою деятельность в городе.