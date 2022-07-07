ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:40

Прокуратура потребовала ликвидировать свалки от двух арендаторов земли в Невском районе

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала ликвидировать свалки от двух арендаторов земли в Невском районе

Житель Невского района Петербурга добился проверки природоохранной прокуратурой вновь появившихся свалок на улице Кржижановского. В инспекции участвовали также представители комитета природопользования, о чем сообщается на сайте городской прокуратуры.

Чиновники пришли к выводу, что арендатор одного из участков (ООО "ДСК "РАМИРЕНД") складировал грунт и строительные отходы, а на соседнем участке тем же самым в нарушение закона занимался индивидуальный предприниматель, параллельно без лицензии сортируя строительный мусор. Оба юридических лица получили представления об устранении нарушений.

Отметим, что с началом весны экоактивисты стали обнаруживать новые несанкционированные свалки в Петербурге, и самая значительная их часть пришлась как раз на Невский район.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама