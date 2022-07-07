Прокуратура потребовала ликвидировать свалки от двух арендаторов земли в Невском районе

Житель Невского района Петербурга добился проверки природоохранной прокуратурой вновь появившихся свалок на улице Кржижановского. В инспекции участвовали также представители комитета природопользования, о чем сообщается на сайте городской прокуратуры.

Чиновники пришли к выводу, что арендатор одного из участков (ООО "ДСК "РАМИРЕНД") складировал грунт и строительные отходы, а на соседнем участке тем же самым в нарушение закона занимался индивидуальный предприниматель, параллельно без лицензии сортируя строительный мусор. Оба юридических лица получили представления об устранении нарушений.

Отметим, что с началом весны экоактивисты стали обнаруживать новые несанкционированные свалки в Петербурге, и самая значительная их часть пришлась как раз на Невский район.