Комтранс отблагодарил волонтеров благодарственными письмами и умными колонками

Комитет по транспорту наградил лучших волонтеров за участие в продолжающейся в Петербурге транспортной реформе. Как сообщили в пресс-службе комтранса 8 июля, самые активные из них получили благодарственные письма и умные колонки в подарок.

"Несколько сотен молодых людей в рамках первого и второго этапа реализации Новой модели дежурили на остановках общественного транспорта. Они помогали горожанам с построением маршрутов и рассказывали о введенных изменениях", — описали суть деятельности добровольцев в комтрансе.

В Смольном положительно оценили результаты привлечения волонтеров к участию в транспортной реформе. Их помощь посчитали востребованной и заявили о планах привлечь молодых людей на третьем этапе, который стартует 15 июля. Ранее стало известно, что он растянется по срокам, что позволит вводить новые автобусы партиями, а не все сразу.