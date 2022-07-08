Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия "всерьез еще ничего не начинала" на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил в беседе с журналистами 8 июля слова Владимира Путина о том, что Россия действует на Украине не в полную мощь. Заявление главы государства прозвучало накануне на встрече с депутатами Госдумы в Кремле.

В интерпретации Пескова, слова Путина относились к несоизмеримости возможностей России и Украины. "Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, в четверг Путин высказался о спецоперации на Украине. "Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров", — поведал он.