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Совфед одобрил законопроект о спецмерах в экономике

фото ЗакС политика Совфед одобрил законопроект о спецмерах в экономике

Совет Федерации одобрил законопроект о предоставлении правительству права вводит специальные меры в экономике в условиях контртеррористических и иных операций России за рубежом, сообщило 8 июля РИА "Новости". Проект был разработан в кабинете министров.

Двумя днями ранее Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтении. Документ наделяет правительство, в частности, правом расконсервировать мобилизационные мощности и объекты и регулировать порядок привлечения сотрудников к сверхурочной работе, в том числе в ночное время. Также проект запрещает юрлицам отказываться от заключения контрактов в рамках обеспечения проведения операций за пределами России.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в связи с проводимой на Украине спецоперацией возникла "краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами". Покрыть ее предполагается с использованием мер, заложенных в документе.


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