Совфед разрешил беженцам из Донбасса беспошлинно получать вид на жительство

Сенаторы в ходе заседания одобрили предоставление беженцам из Донбасса права на получение вида на жительство, а также водительских прав и паспорта гражданина РФ без уплаты пошлины, сообщило 8 июля РИА "Новости".

Принятый документ отменяет госпошлину за выдачу российских водительских прав для лиц, которые имеют право на обмен иностранных водительских удостоверений в особом порядке. Равным образом право на беспошлинную выдачу российского паспорта получают все иностранцы, имеющие право на получение российского гражданства в упрощенном порядке (речь идет о выходцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины).

Также граждане Украины и республик Донбасса смогут получать ВНЖ без уплаты пошлины. Закон будет распространяться на все правоотношения, возникшие после 21 февраля 2022 года.

Ранее Совфед одобрил законопроект о спецмерах в экономике.