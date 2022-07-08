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Проектные работы по Яблоновской свалке растянутся на год

фото ЗакС политика Проектные работы по Яблоновской свалке растянутся на год

Завершение проектно-изыскательских работ на территории Яблоновского сада намечено на вторую половину 2023 года, следует из полученного депутатом Борисом Вишневским ответа на обращение к губернатору Александру Беглову. Полученный документ парламентарий опубликовал 8 июля в своем Telegram-канале.

Вишневский интересовался в обращении, не повлечет ли за собой планируемая ликвидация бывшей Яблоновской свалки исключение Яблоновского сада из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). По его словам, местные жители тревожатся, что рекультивация участка "может привести к ликвидации всего Яблоновского сада" и "последующей застройке его территории".

Согласно полученному депутатом ответу, "завершение проектно-изыскательских работ <...> планируется во втором полугодии 2023 года", а реализация проекта возможна лишь после получения положительных заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, а также изучения сметы на работу. Решение о включении работ в Яблоновском саду в адресную программу регионального проекта формирования комфортной городской среды будет принято после завершения инженерных изысканий и разработки проектной документации по работам на свалке.

"Значит, есть время все отследить и не допустить негативных последствий, — прокомментировал информацию о годичном сроке на изыскательские работы Вишневский. — И вопрос об исключении сада (или его части) из ЗНОП тоже пока не рассматривается". Депутат отметил, что в случае начала работ вопрос об исключении сада из ЗНОП "теоретически может быть поставлен для обеспечения их проведения". В этом случае "надо будет настаивать, чтобы исключение, если даже и будет, было временным", добавил он.

Ранее стало известно о планах открытия оранжерей Таврического сада на год раньше запланированного срока.


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