Сенаторы единогласно разрешили внесудебные блокировки СМИ

Члены Совета Федерации единогласно одобрили на пленарном заседании 8 июля законопроект, разрешающий Генпрокуратуре без суда блокировать СМИ за публикацию фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях, сообщило ТАСС.

Так называемый законопроект о "зеркальных мерах" наделяет генерального прокурора и его заместителей правом запрещать в России деятельность иностранных СМИ в случае "принятия враждебных решений" зарубежными странами против отечественных медиа. Кроме того, введение иными государствами ограничений на работу российских СМИ способно будет повлечь лишение иностранных журналистов аккредитации в России.

Что касается деятельности российских СМИ внутри страны, то здесь законопроект разрешает генпрокурору без суда блокировать их за публикацию "противоправной, опасной информации", включая дискредитирующую Вооруженные силы РФ. В первый раз длительность блокировки составит три месяца, во второй — полгода, а в дальнейшем СМИ грозит лишение лицензии. В случае устранения нарушений Роскомнадзор сможет досрочно разрешить медиа вернуться к работе.

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 30 июня.