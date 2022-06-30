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Новости 13:05

Госдума разрешила генпрокурору закрывать СМИ без суда

фото ЗакС политика Госдума разрешила генпрокурору закрывать СМИ без суда

Депутаты Государственной думы 30 июня приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о "зеркальных" мерах в отношении зарубежных СМИ, работающих в России, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты парламента.

Согласно проекту, генеральный прокурор и его заместители смогут запрещать деятельность иностранного СМИ в России "при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом". "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, проект предполагает возможность лишения иностранных журналистов аккредитации "в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве".

Не оставили без внимания парламентарии и российских журналистов. В законодательство вводится норма о внесудебной блокировке отечественных СМИ за публикацию "противоправной, опасной информации", включая дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Стоит отметить, что ко второму чтению норму смягчили, предоставив средствам массовой информации три месяца на исправление нарушений. При этом Роскомнадзор будет вправе приостановить их работу на этот срок.


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