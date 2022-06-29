Законопроект о внесудебном закрытии СМИ дополнили смягчающими поправками

Депутат Государственной думы Сергей Боярский рассказал, что законопроект, позволяющий Генпрокуратуре закрывать СМИ из-за распространения "противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации", смягчили рядом поправок. Согласно новым изменениям в документе, у изданий будет три месяца, чтобы исправить допущенные нарушения в работе. На этот срок Роскомнадзор будет вправе приостановить их работу. В случае, если нарушение допущено повторно, срок приостановки деятельности достигнет полугода.

"Мне кажется, что мы сумели, действительно, ко второму чтению важный и резонансный законопроект доработать таким образом, чтобы он не стал механизмом для возможного ущемления прав отечественных СМИ", - прокомментировал инициативу коллега Боярского Александр Хинштейн, цитируемый "Интерфаксом".

При этом в законопроекте остается положение, по которому неоднократные нарушения могут привести к отзыву лицензии у того или иного издания.