Градозащитник Кононов задержан в Петербурге

Бывший заместитель главы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов задержан 8 июля, сообщило "ОВД-Инфо"*. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердила Анна Капитонова, до последнего времени состоявшая в президиуме общества.

По заявлению правозащитников, Кононов доставлен в отдел полиции № 2. С чем связано его задержание, "ОВД-Инфо"* не уточняет.

Ранее Ленинский районный суд Петербурга повторно оштрафовал Кононова на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Перед этим Горсуд отменил решение нижестоящей инстанции, дело было отправлено на пересмотр. Согласно данным полиции, градозащитник якобы нелестно высказывался в соцсетях о проводимой на территории Украины спецоперации. Сам Кононов заявил о фальсификации скриншотов вменяемого ему поста.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов