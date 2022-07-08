Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Роскомнадзора и государственных СМИ

Руководство Канады объявило о новых экономических ограничениях, которые вводятся в отношении России, следует из информации, опубликованной на сайте правительства страны.

Так, в новый пакет санкций попали 22 физлица и 15 организаций.

В числе россиян, оказавшихся в "чёрном списке" Канады, выделяются следующие: патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский.

Кроме того, в перечне присутствуют имена бизнесмена Александра Лебедева, главы Минцифры Максута Шадаева и гендиректора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Список организаций, попавших под экономическую блокаду, состоит в том числе из: телеканала "Россия-1", Первого канала, Russia Today, ТАСС, НТВ, "Газпром Медиа", мультимедийной онлайн-платформы "СМОТРИМ", Роскомнадзора и других.

Также Канада запретила ввоз ряда изделий из золота из РФ.

Напомним, не так давно власти страны ввели персональные санкции в отношении олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и дочерей российского олигарха Михаила Фридмана Ларисы и Екатерины.

Под ограничениями находятся и некоторые российские банки.