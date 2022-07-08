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Градозащитника Кононова отпустили из отдела полиции

фото ЗакС политика Градозащитника Кононова отпустили из отдела полиции

Бывшего зампреда ВООПИиК Александра Кононова отпустили из 2-го отдела полиции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Что от него хотели полицейские — до конца не ясно. 

Кононов рассказал, что причиной задержания 8 июля стала заявка в КУСП о мошенничестве. Этим вопросом по каким-то причинам занимались сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Задержанный отказался говорить что-либо до приезда адвоката. Когда в отдел полиции прибыл защитник Сергей Подольский, по словам Кононова, силовики потеряли желание общаться и отпустили градозащитника, составив некий протокол. Что это за документ — не ясно. 

Градозащитник отметил, что у сотрудников из отдела полиции к нему не было вопросов и все проходило по инициативе силовиков из центра "Э". 

Ранее Кононова оштрафовали на 40 тысяч рублей за приписываемые ему публикации в социальных сетях на тему "специальной военной операции" (ст. 20.3.3 КоАП). Сам градозащитник утверждает, что не делал подобных записей.  

Напомним, в конце месяца Кононова вместе с единомышленниками исключили из руководства петербургского отделения ВООПИиК. Среди причин в московском руководстве организации отмечали "недопустимые" высказывания и репутационный ущерб. Петербургские активисты полагают, что это организованная кампания по давлению на градозащитников. 

Константин Леньков


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