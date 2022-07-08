ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:55

Журналиста Пархоменко* оштрафовали за неисполнение законодательства об иноагентах

фото ЗакС политика Журналиста Пархоменко* оштрафовали за неисполнение законодательства об иноагентах

В Москве Тверской суд счёл журналиста Сергея Пархоменко* виновным в неисполнении обязанности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей, сообщил у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

Интересы журналиста в суде представлял защитник Владимир Воронин.

Ранее Пархоменко* заявлял о готовности оспорить своё попадание в реестр иноагентов. 

В обозначенный перечень Минюста журналиста включили 22 апреля.

*Минюст внёс Сергея Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама