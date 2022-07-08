Журналиста Пархоменко* оштрафовали за неисполнение законодательства об иноагентах

В Москве Тверской суд счёл журналиста Сергея Пархоменко* виновным в неисполнении обязанности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей, сообщил у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.
Интересы журналиста в суде представлял защитник Владимир Воронин.
Ранее Пархоменко* заявлял о готовности оспорить своё попадание в реестр иноагентов.
В обозначенный перечень Минюста журналиста включили 22 апреля.
*Минюст внёс Сергея Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента