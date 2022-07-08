Журналиста Пархоменко* оштрафовали за неисполнение законодательства об иноагентах

В Москве Тверской суд счёл журналиста Сергея Пархоменко* виновным в неисполнении обязанности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей, сообщил у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

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