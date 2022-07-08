Комздрав просит Беглова выделить 1,8 млн рублей на госпитализацию детей из Мариуполя

Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил постановление о выделении 1,8 млн рублей на неотложную медицинскую помощь детям из Мариуполя, прибывшим на отдых в петербургский лагерь. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы сайта администрации города.

К документу приложено обращение главы комитета Дмитрия Лисовца к губернатору Александру Беглову. Чиновник по здравоохранению сообщает, что деньги нужны на отдыхающих в лагере "Дружных" детей. Всего за лето 2022 года там планируется организовать четыре смены по 400 человек, отметил Лисовец. Глава комздрава напомнил, что лицам, не имеющим российского полиса ОМС, можно оказать бесплатную медпомощь только на средства субсидии.

По его словам, сумма в 1,8 млн рублей рассчитана по данным о госпитализации детей из лагеря летом 2021 года, средней стоимости одного койко-дня и средней длительности лечения в СПб ГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова". Средства можно выделить из резервного фонда Петербурга, написал председатель комздрава.

Согласно представленной смете, запрашиваемых средств, в случае возникновения необходимости, должно хватить на экстренную госпитализацию 80 детей. В постановлении сказано, что его действие распространяется на события с 23 июня.

Напомним, именно 23 июня администрация Петербурга отчиталась о прибытии первых детей из Мариуполя в детский лагерь "Дружных". Некоторых детей, закончивших в 2022 году школу, сводили на "Алые паруса".

Ранее военные России заняли Мариуполь. После этого новое руководство города и Беглов подписали документ о побратимстве.

София Саттарова